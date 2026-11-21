Gaziantep'te çevreye gelişigüzel atık döken 3 aracın sahibine yasal işlem
21.11.2026 15:11
DHA
Çevreye atık döken araçlara zabıta müdahale etti.
Gaziantep'te zabıta ekiplerinin denetimlerinde, üç farklı noktada çevreye gelişigüzel atık döken araçlar tespit edildi. Atık dökülmesi engellenirken sorumlular hakkında yasal işlem uygulandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında rutin çevre denetimi yaptı.
Yapılan denetimler sırasında kentin 3 farklı bölgesinde gelişigüzel atık dökerek çevre kirliliğine neden olan 3 ayrı araç tespit edildi.
Söz konusu araçlara müdahale edilerek atık dökmeleri engellendi.
Zabıta ekipleri, sorumlular hakkında ise yasal işlem uyguladı.