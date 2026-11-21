Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında rutin çevre denetimi yaptı.

Yapılan denetimler sırasında kentin 3 farklı bölgesinde gelişigüzel atık dökerek çevre kirliliğine neden olan 3 ayrı araç tespit edildi.

Söz konusu araçlara müdahale edilerek atık dökmeleri engellendi.

Zabıta ekipleri, sorumlular hakkında ise yasal işlem uyguladı.