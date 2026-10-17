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Gaziantep'te depoya kaçak sigara baskını. 14 bin paket ele geçirildi

17.10.2026 15:04

Gaziantep'te depoya kaçak sigara baskını. 14 bin paket ele geçirildi
IHA

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA
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Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te polis ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

 

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçak sigara operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir depoya baskın yapıldı.

 

Depoda yapılan aramalarda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

 

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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