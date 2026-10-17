Gaziantep'te depoya kaçak sigara baskını. 14 bin paket ele geçirildi

Gaziantep ’te polis ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçak sigara operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir depoya baskın yapıldı.

Depoda yapılan aramalarda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.