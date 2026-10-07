Gaziantep'te fabrikasını sigorta için yaktığı belirtilen patron tutuklandı
07.10.2026 14:30
Çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilenmişti.
Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturmada, fabrikayı sigorta bedelini almak amacıyla yaktırdığı belirlenen sahibi L.K. tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elyaf fabrikasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, fabrikayı yaktırdığı iddia edilen L.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “sigorta dolandırıcılığı” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlamalarıyla tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
5’inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir elyaf fabrikasında 26 Ağustos’ta saat 03.30 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 47 itfaiye aracı ve 75 personelin müdahalesiyle yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.
Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında 2 işçi dumandan etkilenmişti.