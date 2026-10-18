Gaziantep’te pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
18.10.2026 13:24
Son Güncelleme: 18.10.2026 15:29
Yangına 40 personel ve 15 araçla müdahale edildi.
Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Kentte, 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren pamuk fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın iç kısmında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, 40 personel ve 15 araçla yangına müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada hasar meydana geldi.