Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Gaziantep’te pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

18.10.2026 13:24

Son Güncelleme: 18.10.2026 15:29

Gaziantep’te pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
DHA

Yangına 40 personel ve 15 araçla müdahale edildi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kentte, 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren pamuk fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. 

 

Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Fabrikanın iç kısmında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, 40 personel ve 15 araçla yangına müdahale edildi.

 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

YANGIN KONTROL ALTINDA

 

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada hasar meydana geldi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery