Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Gaziantep’te pamuk fabrikasında yangın

18.10.2026 13:24

Gaziantep’te pamuk fabrikasında yangın
DHA

Yangına 40 personel ve 15 araçla müdahale ediliyor.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kentte, 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren pamuk fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. 

 

Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Fabrikanın iç kısmında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, 40 personel ve 15 araçla yangına müdahale ediyor.

 

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery