İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairede 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. En üst kattaki dairede oturan Ömer Ege Özyurt (12), D.Ö. (6) ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Ömer Ege Özyurt ve D.Ö.’nün hayati tehlikelerinin bulunduğu, E.Ö.’nün ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

12 YAŞINDAKİ ÖMER EGE HASTANEDE KURTARILAMADI

Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti. Özyurt’un futbola Kemerburgaz Spor Kulübü’nde başladığı ve bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü’nde mücadele ettiği öğrenildi.

İsmetpaşa Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından Özyurt’un fotoğrafıyla başsağlığı mesajı paylaşıldı.

ISITICIYI AÇIK UNUTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangının çıktığı dairede Günay F.’nin (50) oturduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, yangının Günay F.’nin açık unuttuğu ısıtıcı nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Bir suç kaydı bulunan Günay F. gözaltına alındı. Hakkında “yangın” ve “taksirle öldürme” suçlarından işlem yapılan Günay F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.