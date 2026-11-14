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Gece saatlerinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

14.11.2026 13:56

Son Güncelleme: 14.11.2026 13:56

Gece saatlerinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
IHA

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece saatlerinde yükselen alevler, geceyi adeta gündüze çevirdi.


Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

 

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

 

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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