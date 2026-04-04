Genç kadın doğumda öldü, yakınları hastaneyi bastı

İstanbul Esenyurt’ta, 25 yaşındaki Büşra Söylemez dün akşam saatlerinde doğum için özel hastaneye götürüldü.

Söylemez, doğum sırasında yapılan müdahalenin ardından fenalaştı. Bir süre sonra genç kadının hayatını kaybettiği haberi yakınlarına verildi.

Bunun üzerine kadının yakınları ihmal olduğunu iddia ederek hastaneyi bastı, doktora saldırdı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Saldırganları hastaneden uzaklaştıran polis ekipleri gece boyunca bina çevresinde nöbet tutarken, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve savcılık 25 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.