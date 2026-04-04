Genç kadın otel odasında öldürüldü

İstanbul Bahçelievler'de 28 yaşındaki bir kadın konakladığı otelde katledildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giden Salih B. ile Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

CESEDİ BULUNDU

Yonca Kölge’den haber alamayan bir yakını, polisten yardım istedi. Çalışma başlatan ekipler genç kadının Bahçelievler’deki otelde kaldığını tespit etti. Sağlık ekipleriyle birlikte otele giden polis, odada Yonca Kölge’nin cesedini buldu.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, 28 yaşındaki kadının vücudunda bıçak yarası tespit etti. Maktul ile birlikte otele giden ve 4 saat 25 dakika sonra tek başına çıkan şüpheli Salih B.’nin ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Salih B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.