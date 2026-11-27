Hazırlanan iddianamede, genç kadının başından vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra cesedinin çıkarılıp varilde yakıldığı ve parçalarının gölete atıldığına ilişkin ayrıntılar yer aldı.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan itibaren kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekiplerin çalışmaları sonucu 5 Mayıs gecesi yakılmış halde bulunmuştu.

Yapılan incelemelerde Yapıcı'nın silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü, cesedinin daha sonra çıkarılarak yakıldığı belirlenmişti.

İlyas Umut D.'nin olayı itiraf etmesinin ardından düzenlenen operasyonla Ataberk S. de gözaltına alınmıştı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında cinayette kullanılan silah Burdur 'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulunmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 7 Mayıs'ta "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

“KÜBRA'YA ÇÖKMEYE GİDİYORUZ” İDDİASI

Ataberk S., savunmasında Umut'un Kübra'nın arkadaşı olduğunu, Kübra ile internet üzerinden tanıştıklarını ve reklam işi yapmak için Umut ile yeniden görüşmeye başladıklarını anlattı.

10 Nisan'da Antalya'ya gelen Ataberk, Kübra'nın kiraladığı villada kaldığını ve aralarında yakınlaşma yaşandığını söyledi.

Kübra'nın eski sevgilisiyle mesajlaşmalarını görmesinin ardından aralarının bozulduğunu belirten Ataberk, Umut'un ise Kübra'nın maddi durumunun iyi olduğunu söyleyerek parasını almak istediğini iddia etti.

Ataberk, olay günü birlikte kafeye gittiklerini, burada Umut'a verdiği 23 bin lirayı Kübra'nın istediğini ancak alamadığını söyledi.

Daha sonra birlikte Bucak ilçesine bağlı Seydiköy'e gittiklerini anlatan Ataberk, Umut'un kendisine "Şu an tam zamanı, Kübra'ya çökmeye gidiyoruz" dediğini öne sürdü.

Ataberk, Umut'un silahı ateşlemesi sonucu Kübra'nın başından vurulduğunu iddia etti. Olayın ardından genç kadının cesedini halıya sararak gömdüklerini söyledi.

Daha sonra İstanbul'a gittiklerini belirten Ataberk, dönüşte cesedi gömdükleri yerden çıkararak yaktıklarını, balyozla parçaladıklarını ve baraja attıklarını anlattı. Ataberk, Kübra'nın kimliği ve banka kartlarının da kendilerinde olduğunu, banka hesabına erişmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

İlyas Umut D. ise savunmasında Kübra Yapıcı'yı yaklaşık 5 yıldır tanıdığını, Ataberk ile çalışmak için Antalya'ya geldiklerinde yeniden görüşmeye başladıklarını ve Ataberk'in bir süre Kübra ile sevgili olup aynı evde yaşadığını anlattı.

İLYAS UMUT D. DE KÜBRA'YI ATABERK'İN VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

İlyas, savunmasında 30 Nisan günü saat 04.00-05.00 sıralarında üç kişinin kafeden birlikte ayrıldığını anlattı. Aracı kendisinin kullandığını, Kübra Yapıcı'nın ise arka koltukta uyuduğunu belirten İlyas, Bucak ilçesine bağlı Seydiköy'e gittiklerini söyledi.

İlyas, burada Ataberk'in araçtan inerek Kübra Yapıcı'yı başından vurduğunu öne sürdü. Olayın ardından cesedi araçtan çıkarıp yol kenarında buldukları bir halıya sardıklarını ve yakındaki bir evden aldıkları küreklerle toprağa gömdüklerini anlattı.

İlyas, daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktıklarını, Eskişehir'e ulaşmadan önce yol üzerindeki bir köyde silahı gömdüklerini savundu.

İSTANBUL'DAN DÖNÜP CESEDİ YAKTIKLARINI ANLATTI

İddianamede yer alan savunmaya göre İlyas, 30 Nisan'da İstanbul'a ulaştıklarını, Ataberk'in burada çeşitli kesici ve delici aletler aldığını anlattı.

1 Mayıs'ta Bucak ilçesine bağlı Seydiköy'e döndüklerini belirten İlyas, Kübra Yapıcı'nın cesedini gömdükleri yerden çıkararak başka bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

İlyas, cesedi varile koyduklarını ve Ataberk'in ateşe verdiğini, bu sırada Ataberk'in kolunun da yandığını iddia etti.

Cesedi yaktıktan sonra parçaladıklarını anlatan İlyas, ceset parçalarının bir bölümünü Korkuteli'ndeki bir gölete attıklarını savundu.

İlyas, olayın ardından Antalya'dan kıyafet alarak yeniden İstanbul'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

PARASINI ÇALMAK İÇİN CİNAYETİ PLANLADIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede, sanıkların yakın arkadaş oldukları, Ataberk ile Kübra Yapıcı'nın ise sevgili oldukları belirtildi.

Sanıkların Antalya'da kaldıkları süre boyunca Yapıcı'nın iki ayrı villa kiraladığı ve ücretlerini kendisinin ödediği, dışarıda birlikte vakit geçirdiklerinde de hesapları karşıladığı kaydedildi. Bu durumun Yapıcı'nın arkadaşıyla yaptığı yazışmalarla da desteklendiği belirtildi.

Sanıkların, Yapıcı'nın yüklü miktarda parası olduğunu düşünerek parasını çalmak amacıyla cinayeti planladıkları değerlendirildi. İlyas'ın cep telefonunda, Yapıcı'yı başından vuracağına ilişkin yazışmalar tespit edildi.

İddianamede, Yapıcı'nın alkollü olmasından faydalanan sanıkların genç kadını kiraladıkları araçla 30 Nisan'da Bucak ilçesine bağlı Seydiköy'e götürdükleri ve burada Ataberk'e ait olduğu belirtilen silahla öldürdükleri kaydedildi.

Savcılık, cinayetin ardından sanıkların birlikte hareket etmelerini, cinayeti birlikte planladıklarına ilişkin önemli deliller arasında gösterdi.

TELEFON VE BANKA KARTLARINI ALDILAR

İddianamede, Kübra Yapıcı'nın öldürülmesinin ardından cep telefonları ve banka kartlarının alındığı, cep telefonunun Ataberk'in üzerinden çıktığı kaydedildi. Şüphelilerin ifadelerinin de bu durumu desteklediği belirtilerek cinayetin genç kadının parasını ele geçirmek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirildi. Savcılık, şüphelilerin eylemleri nedeniyle üzerlerine atılı yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme ve birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma suçlarını işlediklerini değerlendirdi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Olaya dair Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuklu sanıklar İlyas Umut D. ve Ataberk S. hakkında, yağma suçunu kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar ve ruhsatsız silah suçundan da 1 ile 3 yıl arası hapis cezası talep edildi.

Kübra Yapıcı'nın babası Yunus Yapıcı ve annesi Gülseren Yapıcı, şüphelilerden şikayetçi olduğu iddianame yer aldı.