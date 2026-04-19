Genç teğmenin şüpheli ölümü
19.04.2026 15:11
Cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki teğmen, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görev yapıyordu.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde Teğmen Ümit Mete Erez, evinde başından beylik tabancasıyla vurulmuş halde ölü bulundu.
Muğla'da Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda teğmen olarak görev yapan Ümit Mete Erez (26) saat 10.00 sıralarında evinde arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken buldu.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından tabancayla vurulduğu belirlenen ve aslen Kocaelili olan 1 yıllık Teğmen Erez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erez'in beylik tabancası da yanında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Teğmen Ümit Mete Erez'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp kurumu morguna gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVLİ ÜSTEĞMEN DE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Hasan Atahan (26), İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu.
Atahan'ın silahla başından vurulduğu ve beylik tabancasının yanında olduğu belirlenmişti.