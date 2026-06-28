Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: Dört arkadaştan biri hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde 24 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında iddiaya göre; lise öğrencisi olan dört arkadaş, motosikletle gezmeye çıktı.

Dört genç, yokuştan indiği sırada iki motosikletin birbirine çarpması sonucu kaza geçirdi.

GENÇLER REFÜJE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle dört kişi orta refüje savrulurken, kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÖRT ARKADAŞTAN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan dört kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen T.T. (17) hayatını kaybetti; T.T.'nin arkasında yolculuk yapan arkadaşının ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Diğer yandan kazada yaralanan iki kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yerde yatan yaralılara ilk önce vatandaşların, ardından da olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer alıyor.