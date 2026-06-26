Gençlik ve Spor Bakanlığı, bin 200 antrenör alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bak, açıklamasında "GSB ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 56 spor dalında bin 22 antrenör , 29 spor dalında ise millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplamda bin 200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın 2026 Yılı Sözleşmeli Antrenör Alımı ve 2026 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımına ilişkin duyurular da Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

Alımlar, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre yapılacak.