Germencik Belediyesi'ne ihale operasyonu: Üç gözaltı
12.05.2026 13:42
Gözaltına alınanlara ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
Aydın'ın Cumhuriyet Halk Partili Germencik Belediyesi'ne yönelik soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Germencik Belediyesi'ne yönelik inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, belediyenin eski Fen İşleri Müdürü, yeni Park ve Bahçeler Müdürü Ali A. ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli S.A. ve M.K., ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.
Üç kişinind jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.