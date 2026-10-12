Gezi Parkı'nda uyuyan kişinin telefonunu sürünerek çalan şüpheli yakalandı

Olay, 27 Eylül Pazar günü saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. Bir ağacın altında uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, dinleniyormuş gibi yere uzandı. Bir süre sonra sürünerek mağdura yaklaşan şüpheli, sol cebindeki cep telefonunu çekip aldı.

Telefonu gömleğine saklayan şüpheli, gözcülük yapan diğer şüpheliyle birlikte uzaklaştı. Uyandığında telefonunun çalındığını fark eden mağdur ise, polise şikayette bulundu.

GÜVEN TİMLERİ METRODA YAKALADI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Eşkal bilgilerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, cep telefonunu çalan G.G.’yi Taksim Metrosu’nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Yankesicilik” suçundan adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SÜRÜNEREK YAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları mobese kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin uyuyan kişinin yanına sürünerek geldiği görülüyor.

Şüphelinin, mağdurun yanına uzandığı, cebindeki telefonunu alarak gömleğine sakladığı anlar kameralara yansıyor.

Diğer şüphelinin ise bu sırada gözcülük yaptığı, ardından 2 kişinin birlikte olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.