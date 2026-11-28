Giresun'da park halindeki otomobil tamamen yandı
28.11.2026 15:15
Otomobilin yandığı anlar kameraya yansıdı.
Giresun'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Giresun'un Aksu Mahallesi'nde, Etbaşoğlu Camii'nin yanında park halinde bulunan otomobilde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın anları kameraya yansıdı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.