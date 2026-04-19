Gişede bariyere çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
19.04.2026 03:17
Anadolu Ajansı
İzmir'de otoyol gişelerindeki beton bariyere çarparak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İzmir'in Menderes ilçesinde 25 yaşındaki Beyza Nur P. idaresindeki otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarptı.
Kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.