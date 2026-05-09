Göcek felaketin eşiğinden döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki mazot tankerinde yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, dün öğlen saatlerinde Göcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 15 ton mazot yüklü tanker, üst kısmından sızan yakıtın egzoza temas etmesi nedeniyle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tankeri tamamen sardı.

Alevler, bu sırada akaryakıt istasyonunda bulunan bir otomobil ile motosiklete de sıçradı. Motosiklet ile tanker tamamen yanarken, otomobilin ön kısmı ise zarar gördü. Olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçebilmek için yoğun çalışma yürüttü. Toplam 7 araç ve 17 personelin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Büyük bir felaketin eşiğinden dönülen anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.