Kocaeli genelinde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle özellikle Değirmendere bölgesinde rögarlar taştı.

Sahil bandı, cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su birikintilerinde kaldı.

Biriken sular nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.