Bölgede yapılan incelemelerin ardından konuşan Güven Mahallesi Muhtarı Davut Kanur, şöyle konuştu:

“İlçemizde ufak gölet adı altında değerlendirdiğimiz bir göletimiz var. Yaklaşık 9 ay önce bir daha açılmıştı kendi halinde. Yine aynı hadiseyi yaşadık. Sabah saatlerinde göletimiz kendi kendine boşaldı ve aktı. Belediye durumla ilgilenmekte. Umuyoruz ilerleyen zamanlarda yine dolar.

Göletin olduğu yer ile aşağıdan çıktığı yer arasında bir buçuk kilometrelik bir mesafe var ama su akarken çok derinden gittiği için herhangi bir şekilde mahalleye zararı olmuyor. Bunun kontrollerini yaptık. Yine aynı yerden pınardan çıktı. Bu göletin altında bir mağara olduğu söyleniyor. Bu mağaranın içine girilmiyor çıkılmıyor. Sadece su yukarıdan girip köyün altından geçip aşağıda içme suyuna karışıyor. Bunun için burayı kapattırdık. Yaklaşık kapatılışı 40 yıl falan oldu.”