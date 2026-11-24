Güzel tepkiler aldığını söyleyen Adem Yavuz, ''Bu araç 5 yıldır bende, köyümüzde eğlence vardı. Kalp kaplayıp, oraya götürdüm. Kalbin üstünü boş gören kızlar kendi isimlerini yazmaya başladı. Araç görenlerin çok dikkatini çekiyor. Satın aldığım araçlar, farklı projelerle çok dikkat çekiyor'' dedi.

Yavuz, daha önce de eski aracına emojiler yapıştırdığını ve onun da ilgi gördüğünü ifade etti.