Görenler bir daha bakıyor. Aracın üzerinde 800'e yakın genç kızın ismi var
24.11.2026 11:55
Renkli ve alışılmışın dışındaki görüntüsüyle dikkat çeken otomobil, ilgi odağı oluyor.
Bursa'da Adem Yavuz'un kalp çıkartmalarıyla kapladığı otomobilinde, genç kızların kendi adlarını yazmasıyla zamanla 800 isim birikti.
Yıldırım ilçesinde yaşayan Adem Yavuz, 5 yıl önce satın aldığı otomobilinin dış yüzeyini farklı renklerdeki kalp çıkartmalarıyla kapladı. Serbest meslek sahibi olan Yavuz, Orhaneli ilçesi Çatak köyündeki eğlenceye kalplerle süslediği aracıyla katıldı.
Ardından aracın üzerindeki kalplere genç kızlar kalemle isimlerini yazmaya başladı. Otomobilin kaportasındaki isim sayısı zamanla 800'e yaklaştı.
Renkli ve alışılmışın dışındaki görüntüsüyle dikkat çeken otomobil, ilgi odağı oluyor. Aracı görenler, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekiyor.
Otomobilin kaportasındaki isim sayısı zamanla 800'e yaklaştı.
Güzel tepkiler aldığını söyleyen Adem Yavuz, ''Bu araç 5 yıldır bende, köyümüzde eğlence vardı. Kalp kaplayıp, oraya götürdüm. Kalbin üstünü boş gören kızlar kendi isimlerini yazmaya başladı. Araç görenlerin çok dikkatini çekiyor. Satın aldığım araçlar, farklı projelerle çok dikkat çekiyor'' dedi.
Yavuz, daha önce de eski aracına emojiler yapıştırdığını ve onun da ilgi gördüğünü ifade etti.