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Görenler şaşkına dönüyor. İstinat duvarı çöktü, binanın temeli açığa çıktı

31.10.2026 14:05

Görenler şaşkına dönüyor. İstinat duvarı çöktü, binanın temeli açığa çıktı
Anadolu Ajansı

Binanın çevresi kontrollü şekilde kazıldı.

AA
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Ankara'nın Mamak ilçesinde toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken 17 katlı apartmanın temeli açığa çıktı. Bina tahliye edildi.

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.

 

Bunun üzerine yamaçta bulunan binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli açığa çıktı.

 

Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu.

Anadolu Ajansı

İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

 

Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı.

 

Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.

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