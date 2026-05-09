Gülhan'ı sokak ortasında katletmişti, istenen ceza belli oldu

Ankara 'da Gülhan Taş isimli kadını sokak ortasında 21 kez bıçaklayarak öldüren Mehmet Say hakkında istenen ceza belli oldu.

Apart bir otelde çalışan Gülhan Taş, geçen yıl 8 Aralık'ta sabah işe gitmek için evden çıktığında, iki yıl önce yaklaşık üç ay birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldığı Mehmet Say tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Taş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Say, olayın ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Olayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Mehmet Say'ın, Gülhan Taş'ın otomobilinin camını küçük bıçak yardımıyla kırdığı, bıçağın aracın içine düştüğü, Gülhan’ın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü belirtildi.

Say'ın bu sırada cebindeki daha büyük kesici aletle Taş'a saldırmaya ve yaralamaya başladığı aktarıldı. Mehmet Say'ın Gülhan Taş'ı yaraladıktan sonra ikinci kez kesici aletle saldırdığı ve kaçtığı belirtildi.

İddianamede; otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, Gülhan Taş'ın vücudunda toplam 21 kesici ve delici alet yarası bulunduğu belirtildi. Savcılık, Mehmet Say hakkında, kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, mala zarar verme suçundan da 4 yıla kadar hapis talep etti.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE ANLATMIŞTI

Gülhan Taş’ın, saldırıdan önce 22 Eylül 2024'te verdiği röportaj ortaya çıkmıştı. O zaman e-ticaret işiyle uğraşan Gülhan Taş, röportajında Mehmet Say’ın ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini, birçok defa alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlatmıştı.