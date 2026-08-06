Gülistan Doku soruşturması. 2 dalgıç tutuklandı

Tunceli 'de, kaybolduğu 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma her geçen gün daha da genişliyor.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel , baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis müdürleri, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ile çok sayıda memurun da aralarında olduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturma, dalgıçlara uzandı.

Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda, not ve makas bulan 2 dalgıç, delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.

REÇETE VE NOT BULUNDU

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerinde yoğunlaştı.

Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta, su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi.

Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla “psikolojikmen bize baskı yaratıldığı” ifadesi yer alıyordu. Tutanakta, bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ "MÜMKÜN DEĞİL" DEDİ

10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporunda ise, kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Raporda, bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından, baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi.

Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.