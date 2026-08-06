Gülistan Doku soruşturması. 2 dalgıç tutuklandı
06.08.2026 07:09
Gülistan Doku soruşturmasında barajda not ile makas bulan iki dalgıç, "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı.
Tunceli'de, kaybolduğu 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma her geçen gün daha da genişliyor.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis müdürleri, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ile çok sayıda memurun da aralarında olduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturma, dalgıçlara uzandı.
Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda, not ve makas bulan 2 dalgıç, delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
REÇETE VE NOT BULUNDU
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerinde yoğunlaştı.
Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta, su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi.
Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla “psikolojikmen bize baskı yaratıldığı” ifadesi yer alıyordu. Tutanakta, bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.
BİLİRKİŞİ "MÜMKÜN DEĞİL" DEDİ
10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporunda ise, kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
Raporda, bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından, baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi.
Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ile güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklanmıştı.
Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.