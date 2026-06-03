Gülistan Doku soruşturması. Umut Altaş, ABD'den Türkiye'ye iade edilecek

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma sürecinde ABD 'ye kaçtığı tespit edilen, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye 'ye iade edilmesine karar verildi.

Altaş, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'le yakın arkadaş olması nedeniyle dosyada kritik bir konumda yer alıyor. Ayrıca kendisi, Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini ileri sürüyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları da Altaş ile Sonel'in olay günü aynı araçta olduğunu ortaya koymuştu.

Nitekim Altaş'ın bu iddiası, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan babası Celal Altaş tarafından da dile getirilmiş ve dosyaya girmişti:

“Bu olayla ilgili hiçbir şekilde olaya iştirakım veya yardımım yoktur. Umut’la defalarca görüştüm, 'Tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde 'Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum’ dedi. Başka bir konuşmada ise 'Bana para gönderin, ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım' dedi. Neden tehdit edildiğini anlamadım.”

Altaş, bir gazeteciye verdiği röportajda cansız bedenin gömüldüğü yerle ilgili tahminlerini şöyle sıralıyordu:

- “Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.”

“KATİLİ AVUCUNUZA BIRAKACAĞIM”

Altaş'ın ABD'deki karakolda sarf ettiği sözler de dikkati çekiciydi.

NTV ekibinden Ercan Topaç'ın aktardığına göre Altaş, dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyleyerek "Her şeyin kanıtı benim elimde." demişti.

Altaş, “Katili avucunuza bırakacağım." diye de eklemişti.

BABASIYLA MESAJLAŞMALARI DOSYAYA GİRMİŞTİ

Umut Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği düşünülüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun dosyayı altı yıl sonra raftan indirmesiyle ek zamanlı olarak hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bültenle aranmaya başladı.

Dosyaya giren son delillerden biri, Umut Altaş ve bu soruşturmada tutuklu bulunan babası Celal Altaş arasındaki mesajlaşmalar olmuştu.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalara göre Umut, babasına "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını göndermişti.

Celal Altaş "Oldu, ne halin varsa gör", "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" yanıtını vermişti. Bu konuşmanın devamı şöyleydi:

Umut Altaş: “Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim.”

Celal Altaş: Söyle niye yollamışız seni?

Celal Altaş: “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.”

Umut Altaş: “Hahaha”

Celal Altaş: “Bize de ben bir şey bilmiyorum diyordun.”

Umut Altaş: "Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya."

Celal Altaş: “Şimdi ben gidip bu yazışmayı savcı hanıma gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol.”

Umut Altaş: “Kim yer bu numaraları. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak."

Celal Altaş: “İnşallah öt her şeyi. Haydi oğlum benim.”

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığı'nca başlatılmıştı.