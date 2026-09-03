Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan ile eşi tutuklandı
03.09.2026 15:44
Son Güncelleme: 03.09.2026 15:50
Bu tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı.
Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada iki yeni tutuklama kararı alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, geçen hafta beşinci dalga operasyon yapılmıştı.
Son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman da yer alıyordu.
İki şüpheli işlemlerinin ardından bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme eski komutan ile eşinin tutuklanmasına karar verdi.
TUTUKLU SAYISI 32'YE YÜKSELDİ
Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.
Beşinci dalga operasyonda son olarak şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Başsavcılık, iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.
Bakan Gürlek, Gülistan'a ait eşyaların intihar izlenimi oluşturma amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğini söylemişti.
BEŞİNCİ DALGA OPERASYONUN AYRINTILARI
Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni operasyon yapılmıştı .
Adalet Bakanı Akın Gürlek, beşinci dalga operasyona ilişkin bilgi verip 10 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
"DİKKAT ÇEKİCİ TESPİTLERE ULAŞILDI"
Gürlek, "Soruşturma kapsamında dikkat çekici tespitlere ulaşıldı." diyerek gelişmeleri paylaşmıştı.
Bakan Gürlek, Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ve kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin yapılan çalışmaları açıklamıştı.
ADLİ MAKAMLARDAN GİZLEMİŞLER
Gürlek, dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bunların adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiğini bildirmişti.
İNTİHAR GÖRÜNTÜSÜ İDDİASI
Adalet Bakanı, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldığını duyurmuştu.