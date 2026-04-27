Gülistan Doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü ifadeye çağırıldı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum'a çağrıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı genişletti. Gülistan Doku kaybolduğunda Tunceli Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı, tebligatın ardından Delen'in Erzurum'a hareket ettiği ve ifade sürecinin tanık sıfatıyla başlandığı öğrenildi.

SORUŞTURMADA ADI İLK KEZ NASIL GEÇTİ?

Delen'in ismi soruşturmada ilk kez Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un üvey babası - eski polis Engin Yücer'in ifadesinde geçmişti.

Sabah gazetesinin 18 Nisan 2026'da yayınladığı habere göre Yücer, şunları söylemişti:

“Yılmaz Müdürümüz bana herkesin bulunduğu ortamda ‘Vali Beyin selamı var, Zeinal’i getir, hiçbir şey olmayacak, devlet zarar görmesin, Zeinal’in yurtdışına kaçırıldığını söylüyorlar, Tunceli’deki kargaşa sona ersin, sizi Antalya Belek’te bir otele yerleştireceğiz, kimsenin haberi olmayacak, Vali Bey size para yardımı da yapacak uçak bileti için’ dedi.”

"Cemile bu duruma karşı çıkınca Yılmaz müdür baya ısrar etti. Bunun üzerine Ertuğrul Müdür de ‘Hiçbir şey olmayacak sizi ayrı odalarda otele yerleştireceğiz, Zeinal’in odası ayrı olacak’ dedi. Bunun üzerine Cemile ikna oldu. ‘Tamam getireceğiz’ deyince ‘Vali bey size uçak bileti için yardımcı olacak’ dedi."

DÖNEMİN VALİSİ TUNCAY SONEL TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili sır perdesi aralanıyor.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Altı yıl sonra Gülistan Doku dosyasını faili meçhul kalmaktan kurtaran Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu 'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşılmış aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçları yönetilmişti.

Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel , oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi şu an tutuklu bulunuyor.