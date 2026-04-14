Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyede

6 yıldır süren soruşturmanın seyri yeni gizli tanık ifadeleri ve JASAT'ın özel araştırmasıyla değişti. "Kayıp kız" dosyası, "cinayet ve örbast" şüphesine dönüştü.

Tunceli 'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, yeniden açıldı.

2020'den beri devam etmekte olan soruşturmada, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.



Gülistan'ın son görüştüğü kişi olan erkek arkadaşı Zeynal Abarakov ile annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer de şüpheliler arasında.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER

1- Zeinal Abakarov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

2- Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

3- Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

4- Uğurcan Açıkgöz: Antalya Merkezden (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

5- Erdoğan Elaldı: Antalya Merkez (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

7.⁠ ⁠Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8.⁠ ⁠Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9.⁠ ⁠Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10.⁠ ⁠Celal Altaş: Tunceli

11.⁠ ⁠Nurşen Arıkan: Tunceli

12.Şükrü Eroğlu: İzmir (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması)

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

İfadeleri tamamlanan şüphelilerden Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, ⁠Savaş Gültürk ve Süleyman Önal adliyeye sevk edildi.

Bu isimler arasında Gülistan Doku'nun SIM kartına müdahale ettiği öne sürülen kişi ile Munzur Üniversitesi kamera sistemi sorumluları da bulunuyor.

Diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

14'ÜNCÜ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN GÜNDEMDE

Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ün yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.

Umut Altaş’ın Mayıs 2022’den beri ABD’de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye’ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD’ye gittiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında basına yansıyan bilgilerde 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdiği biliniyordu. Şüpheli Umut Altaş’ın bu nottan birkaç ay sonra yurt dışına çıkması ve ardından bir daha Türkiye’ye geri dönmemesi dikkat çekiyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA TEŞEKKÜR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle ele alındığını söyleyen Bakan Gürlek, "Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum." dedi.