CHP YDK Üyesi Gülşah Deniz Atalar; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

Atalar, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararı nın ardından ortaya çıkan sürecin hukuki ve siyasi bir krize dönüştüğünü savundu.

Süreci endişeyle takip ettiğini ifade eden Gülşah Deniz Atalar, "Gelinen aşamada gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Türkiye ’nin geleceğine olan inancım ve bu değerler için mücadelem ise devam edecektir." dedi.

GÜLŞAH DENİZ ATALAR KİMDİR?

44 yaşındaki Gülşah Deniz Atalar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Atalar, yüksek lisansını da aynı üniversitede Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Gülşah Deniz Atalar, CHP'de daha önce Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev aldı.