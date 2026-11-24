Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, risk analizi çalışmaları kapsamında riskli olarak değerlendirilen tanker cinsi araç detaylı aramaya sevk edildi.

Yapılan detaylı incelemede, 121,4 kilogram metamfetamin ve 150,35 kilogram esrar olmak üzere toplam 271,75 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulunan tır cinsi araç X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

X-Ray taraması sonrasında gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeği Anti'nin de tepki vermesi üzerine araç içerisine zulalanmış 74,898 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI'NDA 43,84 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen kontrollerde, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır aracı, araç altı görüntüleme sisteminde incelendi.

İnceleme sırasında tespit edilen şüpheli cisim üzerine araç X-Ray taramasına sevk edildi. Araç üzerinde narkotik dedektör köpeği "Smoke" eşliğinde yapılan detaylı aramada 43,84 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın her türüyle mücadele edilmektedir. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermemektedir. Olaylarla ilgili tahkikatlar Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.”