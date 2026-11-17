Gümrük kontrolünde yakalandı, ayakkabı tabanına gizlemişler
17.11.2026 11:47
Son Güncelleme: 17.11.2026 11:47
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir kişinin ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucu kontrolde yakalandı.
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında bir kişinin ayakkabıları incelendi. Yapılan aramada, her iki ayakkabının tabanına gizlenmiş toplam 380 gram metamfetamin bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.