Gümüşhane-Trabzon yolunda heyelan
28.11.2026 15:13
DHA
Ekipler karayolunda temizlik çalışması başlattı.
Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkisinde heyelan meydana geldi.
Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan, karayolunun Zigana Dağı'ndaki Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.
Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı.
Heyelan nedeniyle, iki şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin temizlik çalışması başlattı.