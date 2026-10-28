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Gümüşhane'de otomobil bariyere saplandı, 1 ölü, 4 yaralı

28.10.2026 10:10

Gümüşhane'de otomobil bariyere saplandı, 1 ölü, 4 yaralı
IHA

Bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA
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Gümüşhane-Trabzon kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere saplandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere saplanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

 

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde meydana geldi. Gümüşhane yönüne ilerleyen H.B. (56) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

Kazada araçta bulunan Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybederken, sürücü H.B. ile H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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