Gümüşhane'de otomobil bariyere saplandı, 1 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane 'de kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere saplanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde meydana geldi. Gümüşhane yönüne ilerleyen H.B. (56) yönetimindeki otomobil , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

Kazada araçta bulunan Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybederken, sürücü H.B. ile H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı