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Güney Ege için fırtına uyarısı

07.11.2026 11:59

Güney Ege için fırtına uyarısı
IHA
İHA
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Güney Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Güney Ege’de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

 

Meteoroloji verilerine göre, "Güney Ege’de rüzgarın, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

 

Fırtınanın, Pazar günü (08.11.2026) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

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