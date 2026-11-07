Güney Ege için fırtına uyarısı

Bugün öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ’de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, "Güney Ege’de rüzgarın, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Pazar günü (08.11.2026) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.