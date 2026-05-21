Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Mayıs 2026 spor haberleri)

21.05.2026 07:06

Anadolu Ajansı
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 21 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Anadolu Ajansı

TUTKU ÇOK, SABIR YOK - TÜRKİYE

 

Avrupa Ligi Finali için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Türk futbolu için önemli tespit ve yorumlar: “Türk futbolunun gücü tutkusunda, yeteneğinde, altyapısında, büyük kulüplerinde ve futbolu gerçekten önemseyen halkında yatıyor. Zayıf yönü ise sabırsızlık. Fazla duygusal karar alınıyor.”

Anadolu Ajansı

BOĞAZ'DA VİLLA - MİLLİYET

 

Boğaz'daki TÜPRAŞ Stadı'nda oynanan Avrupa Ligi Finali'nde Aston Villa kupayı ilk kez kaldırdı.

Anadolu Ajansı

"6-0'DAKİ RUH GERİ GELMELİ" - HÜRRİYET

 

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım "Şampiyonluk için şartlar uygun, iyi bir kadromuz var. Galatasaray'ı 6-0, Gaziantepspor'u 4-3 yendiğimiz maçlardaki ruhun geri gelmesi lazım." dedi.

Resmi Kurum

KARTAL HOCA ARIYOR - FANATİK

 

Beşiktaş'ta Önder Özen sportif direktörlük koltuğuna oturdu. İlk hedef hoca bulmak. Glasner'den Lucescu'ya kadar çok sayıda aday var. karar kısa sürede verilecek.

AFP

CAMAVİNGA HAYALİ - FOTOMAÇ

 

Yeni sezonda transferde dünya çapında ses getirmek isteyen Galatasaray büyük ve önemli isimlerle temas kuruyor. Sarı-kırmızılılar Real Madrid'den ayrılması beklenen 23 yaşındaki Eduardo Camavinga'yı renklerine bağlamak istiyor.

