Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Mayıs 2026 spor haberleri)

TUTKU ÇOK, SABIR YOK - TÜRKİYE

Avrupa Ligi Finali için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Türk futbolu için önemli tespit ve yorumlar: “Türk futbolunun gücü tutkusunda, yeteneğinde, altyapısında, büyük kulüplerinde ve futbolu gerçekten önemseyen halkında yatıyor. Zayıf yönü ise sabırsızlık. Fazla duygusal karar alınıyor.”