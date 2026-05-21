Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Mayıs 2026 spor haberleri)
21.05.2026 07:06
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 21 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
TUTKU ÇOK, SABIR YOK - TÜRKİYE
Avrupa Ligi Finali için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Türk futbolu için önemli tespit ve yorumlar: “Türk futbolunun gücü tutkusunda, yeteneğinde, altyapısında, büyük kulüplerinde ve futbolu gerçekten önemseyen halkında yatıyor. Zayıf yönü ise sabırsızlık. Fazla duygusal karar alınıyor.”
BOĞAZ'DA VİLLA - MİLLİYET
Boğaz'daki TÜPRAŞ Stadı'nda oynanan Avrupa Ligi Finali'nde Aston Villa kupayı ilk kez kaldırdı.
"6-0'DAKİ RUH GERİ GELMELİ" - HÜRRİYET
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım "Şampiyonluk için şartlar uygun, iyi bir kadromuz var. Galatasaray'ı 6-0, Gaziantepspor'u 4-3 yendiğimiz maçlardaki ruhun geri gelmesi lazım." dedi.
KARTAL HOCA ARIYOR - FANATİK
Beşiktaş'ta Önder Özen sportif direktörlük koltuğuna oturdu. İlk hedef hoca bulmak. Glasner'den Lucescu'ya kadar çok sayıda aday var. karar kısa sürede verilecek.
CAMAVİNGA HAYALİ - FOTOMAÇ
Yeni sezonda transferde dünya çapında ses getirmek isteyen Galatasaray büyük ve önemli isimlerle temas kuruyor. Sarı-kırmızılılar Real Madrid'den ayrılması beklenen 23 yaşındaki Eduardo Camavinga'yı renklerine bağlamak istiyor.