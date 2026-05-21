Gürsel Tekin görevden alındı

CHP 'ye yönelik 'mutlak butlan' kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin de iptaline karar verdi. Mahkeme, kongre öncesi il başkanı ve il organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Kararda şu ifadeler yer aldı: "08/10/2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline, 08/10/2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresinden önceki duruma dönülmesine, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine aynen devam etmelerine…