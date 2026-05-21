Gürsel Tekin görevden alındı
21.05.2026 19:15
Son Güncelleme: 21.05.2026 19:18
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla, CHP İstanbul kayyımı Gürsel Tekin'in görevine son verildi. İl Başkanlığına Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi.
CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin de iptaline karar verdi. Mahkeme, kongre öncesi il başkanı ve il organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.
Kararda şu ifadeler yer aldı: "08/10/2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline, 08/10/2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresinden önceki duruma dönülmesine, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine aynen devam etmelerine…