Gürültü yapan akrabalarını uyardı, sopalarla dövülüp kaburgası kırıldı

Antalya ’nın Serik ilçesinde Musa Şahbaz (27), gürültü nedeniyle tartıştığı 3’ü akrabası 5 kişinin kendisini sopalarla darbettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Çenesi yarılan ve kaburgası kırılan Şahbaz, “Yerde sopalarla dövdüler. Bacaklarım mosmor” dedi. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kadriye Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Musa Şahbaz, 2 Eylül’de evinin önünde geç saatlere kadar alkol alıp gürültü yaptıklarını öne sürdüğü akrabalarını uyardı.

İddiaya göre Şahbaz, 12 Eylül saat 19.30 sıralarında konuşmak için akrabalarının iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan Şahbaz, Turgut Özal Caddesi’nde akrabası H.K., çocukları O.E.K. ve O.R.K. ile H.A.D. ve K.D. tarafından sopalarla darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Şahbaz’ı polis merkezine götürdü. Kanaması artan Şahbaz için sağlık ekibi çağrıldı.

Hastaneye kaldırılan Şahbaz’ın çenesine 5 dikiş atıldı. Bir kaburgasının kırıldığı, başı ile vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı belirlendi.

Saldırıda yaralanan Musa Şahbaz’ın çenesine 5 dikiş atıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Polis merkezinde verdiği ilk ifadede olayla ilgili şikayetçi olmayan Musa Şahbaz, daha sonra 3'ü akrabası 5 kişi hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Musa Şahbaz avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, şüphelilerin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınıp, cezalandırılmalarını talep etti.

'ÇENEMİ YARDILAR, BACAKLARIM MOSMOR, KABURGAMDA KIRIK VAR'

Musa Şahbaz, "Uyarma amaçlı iş yerine gittim. Burada çocuklarıyla birlikte ellerinde sopalarla beni beklediklerini gördüm. Korktum, kaçmaya başladım. Arkamdan 4- 5 kişi koşmaya başladı. İleride beni yakalayıp, düşürüp yerde sopalarla dövdüler, çenemi yardılar, bacaklarım mosmor, kaburgamda kırık var. Polis beni emniyete götürdü, burada çok fazla kanamam, ağrım olduğu için ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Musa Şahbaz’ın birden fazla kişi tarafından sopalarla kovalandığı ve daha sonra dövüldüğü, çevreden yetişenlerin ise olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.