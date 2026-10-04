Güvercin besleme tartışmasında 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. 9 yıl sonra yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan çalışmalarda 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından hakkında 47 yıl 6 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şenol Çan'ın (33) Gaziosmanpaşa’da saklandığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, şahsı gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Şenol Çan’ın 3 Eylül 2017 tarihinde Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak içerisinde güvercin beslemesi nedeniyle çıkan tartışmada Metin Kirşav'ın (47) öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili arandığı tespit edildi.

Şenol Çan’ın bu olay nedeniyle hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.