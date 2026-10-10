Hacizli uçak 11 gün sonra kurtuldu
10.10.2026 07:17
Kalkışa hazırlanırken 3 milyon euro borç için uygulanan haciz işlemi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan İran uçağı, paranın ödenmesi üzerine 11 gün sonra havalandı.
İstanbul Havalimanı'ndan 28 Eylül'de kalkışa hazırlanan Caspian Airlines’e ait uçağa, şirketin bir gözetim firmasına olan 3 milyon euroluk borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandı.
Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, EP-KPB kuyruk tescilli uçağın havalanmasına izin verilmemesini talep etti. Görevlilerin indirdiği yolcular terminale alınırken, uçağa haciz işlemi uygulandı.
11 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletilen uçak, havayolu şirketinin ilgili firmaya olan burcunu ödemesi üzerine dün akşam saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere kalkış yaptı.