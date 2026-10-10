Hacizli uçak 11 gün sonra kurtuldu

İstanbul Havalimanı 'ndan 28 Eylül'de kalkışa hazırlanan Caspian Airlines’e ait uçağa, şirketin bir gözetim firmasına olan 3 milyon euroluk borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandı.

Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, EP-KPB kuyruk tescilli uçağın havalanmasına izin verilmemesini talep etti. Görevlilerin indirdiği yolcular terminale alınırken, uçağa haciz işlemi uygulandı.

11 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletilen uçak, havayolu şirketinin ilgili firmaya olan burcunu ödemesi üzerine dün akşam saatlerinde İran 'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere kalkış yaptı.