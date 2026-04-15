Hafta sonu Bulgaristan'da seçim var. Türkiye'de 27 sandık kurulacak

Bulgaristan 'da yapılan son seçimlerde Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümeti, istifa etti. Beş yıl içerisinde yedi kez seçim yapılan ülkede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim kararı aldı.

19 Nisan pazar günü yapılacak seçimde, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kurucusu ve eski genel başkanı Ahmet Doğan ile arkadaşlarının kurduğu Hak ve Özgürlük İttifakı ile 11'inci sırada katılacak.

Önceki seçimlerde Türkiye'de 168 sandık kurulurken bu seçimlerde yedisi konsolosluklarda olmak üzere 27 sandıkta oy kullanılacak.

İSTANBUL'DA SEÇİM ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR

Bulgaristan ve ülke dışındaki Türklere yönelik seçim çalışmaları yoğun olarak sürdürülürken, milletvekili adayları Türkiye'deki seçmenlerle buluştu.

Hafta sonunda İstanbul Avcılar 'a gelen milletvekilleri, seçimde başarı elde ederek, kurulacak yeni hükümetin ortağı olabilmeyi hedeflediklerini anlattı.

"TÜRKLERİN SEÇİME GİTMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Heyette yer alan Kırcaali'den yeniden aday gösterilen Erol Mehmed, 19 Nisan'ı bir dönüm noktası olarak gördüklerini, yeni nesle ulaşmak için farklı siyasi politikalar izlemeleri gerektiğini söyledi.

Mehmed, yurt dışındaki seçmenlere yönelik sandık sayısının düşürüldüğünü hatırlatarak, “Türkiye genelinde 20 tane sandık var. Yani sandıkları daraltarak, Türklerin seçime gitmesini engellemeye çalışıyorlar." dedi.