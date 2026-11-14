Hafta sonu planı yapanlar dikkat. Bugün ve yarın bu yollar kapalı

Ankara 'da bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultay dolayısıyla etkinlik bitene kadar bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağını açıkladı.

KAPATILACAK YOLLAR

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve buraya açılan yan varyantların tamamı ile Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na ve Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantların tamamı da program sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

YENİ PARTİ KURULTAYI BAŞLIYOR

Ön seçimde Yeni Parti üyelerinin Genel Başkan seçtiği Özgür Özel, bu kez bin 202 delegenin oyunu isteyecek.

Özel'in kurultayda tek genel başkan adayı olması bekleniyor.

Kurultayın asıl siyasi mücadelesi ise partinin yeni yönetim kadrosunun belirleneceği Parti Meclisi seçimlerinde yaşanacak. Ancak bunun öncesinde kritik bir tüzük değişikliğine gidildi. Parti Meclisi'nin üye sayısı bir dönemliğine 80'den 150'ye çıkarıldı.