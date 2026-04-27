Hakim çiftin evlat acısı: Nefes borusuna kaçan çilek hayattan kopardı

Kırşehir 'de görev yapan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve Kırşehir Hakimi Berna Saçan Türker'in 2,5 yaşındaki oğulları yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Türker çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Mustafa Kemal Türker'in yediği çilek nefes borusuna kaçtı.

Ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türker, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.