Hakim çiftin evlat acısı: Nefes borusuna kaçan çilek hayattan kopardı
27.04.2026 12:38
Yaşamını yitiren Mustafa Kemal Türker ve ailesi.
Kırşehir'de hakim çiftin nefes borusuna çilek kaçan 2,5 yaşındaki oğulları yaşamını yitirdi.
Kırşehir'de görev yapan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve Kırşehir Hakimi Berna Saçan Türker'in 2,5 yaşındaki oğulları yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Türker çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Mustafa Kemal Türker'in yediği çilek nefes borusuna kaçtı.
Ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Türker, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi Mersin'de toprağa verilecek.
Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Kemal Türker için Kırşehir Ahi Evran Camii’nde tören düzenlendi.
Törene siyasiler, yargı mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türker'in cenazesi, kılınan namazın ardından Mersin'e gönderildi.
BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından aile için dün taziye mesajı yayımladı.
Bakan Gürlek mesajında, "Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyorum." dedi.