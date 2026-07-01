Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
01.07.2026 19:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavlarının ardından gerçekleştirilen mülakatlarda toplam bin 38 adayın başarılı olduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanan ve gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan; adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 50 aday başarılı oldu. .
Ayrıca 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adaylardan; adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı oldu.
Bakan Gürlek, böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısının bin 38 olduğunu bildirdi.