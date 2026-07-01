Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.



Buna göre 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanan ve gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan; adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 50 aday başarılı oldu. .

Ayrıca 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adaylardan; adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı oldu.

Bakan Gürlek, böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısının bin 38 olduğunu bildirdi.