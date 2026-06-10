Hakkari'de 626 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İHA destekli operasyonlarda, 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.