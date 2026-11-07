Hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
07.11.2026 14:11
Son Güncelleme: 07.11.2026 14:11
IHA
İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adli mercilere teslim edildi.
İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan sorgulamada, şüpheli şahıs U.K.' nin birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.