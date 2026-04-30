Hakkında icra takibi başlatan avukatı katletti: Hatice Kocaefe'nin katil zanlısı yakalandı
30.04.2026 11:50
Şüphelinin avukat Kocaefe'yi bir süredir tehdit ettiği ileri sürüldü.
Bursa'da hakkında icra takibi başlatan avukat Hatice Kocaefe'yi öldüren saldırgan Hakkı Ç., polis operasyonuyla yakalandı.
Olay, 29 Nisan saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesinde İddiaya göre, Elif Ç.'nin 5 milyon liralık plastik meyve kasası alacağı nedeniyle açılan davayı geri çekmemesi üzerine taraflar arasında gerilim yaşandı.
Avukat Hatice Kocaefe'nin yürüttüğü davada geri adım atılmaması sonrası şüphelinin tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Olay günü araçla bölgeye gelen şüpheli, depodan çıkıp yola doğru yürüyen baba ve iki kız kardeşin önünü keserek otomobilin içinden ateş açtı.
Katil zanlısının saldırıdan önce keşif yaptığı ortaya çıkmıştı.
ELİF Ç. YARALANDI, AVUKAT YAŞAMINI YİTİRDİ
Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan genç avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olay sonrası kaçan şüpheli Hakkı Ç., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor