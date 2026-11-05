Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kadın ile patronunu silahla vurdu

05.11.2026 12:58

Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kadın ile patronunu silahla vurdu
DHA

Saldırgan gözaltına alındı.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Samsun'un İlkadım ilçesinde M.T.Y., hakkında uzaklaştırma kararı aldıran G.K. adlı kadın ile patronu M.E.’yi silahla bacaklarından vurdu.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kale Mahallesi Bankalar Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. M.T.Y. (37), G.K.’nin (34) çalıştığı iş yerine gitti. 

 

M.T.Y. burada G.K. ile patronu M.E.’ye (46) tabancayla ateş açtı. G.K. ve M.E., sağ ve sol bacaklarından yaralandı. 

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Bacaklarına 3’er mermi isabet eden yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

 

PARASINI ALAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

 

Polis, şüpheliyi olaydan kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. 

 

Şüpheli M.T.Y.’nin ifadesinde, G.K. ile birkaç yıldır görüştüğünü, ona farklı tarihlerde yaklaşık 2 milyon lira para verdiğini, parasını alamadığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği bildirildi.

 

İŞTEN ÇIKARMASI İÇİN PATRONUNU TEHDİT ETMİŞ

 

Yapılan araştırmada ise şüpheli M.T.Y.’nin, G.K.’ye karşı tek taraflı ilgi duyduğu ve bunu saplantı haline getirdiği, G.K.’nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, yaşananların ardından patron M.E.’yi de G.K.’yi işten çıkarması yönünde tehdit ettiği tespit edildi.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery