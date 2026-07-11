Halı sahada kalp krizi geçiren uzman çavuşa acı veda

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir (26), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baykir için Şırnak'ın Uludere ilçesinin Yemişli köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Uludere Kaymakamı Salih Kaya, Baykir'in ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Dua edilmesinin ardından Baykir'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.