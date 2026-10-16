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Haliç selin ardından kahverengiye büründü

16.10.2026 13:50

Son Güncelleme: 16.10.2026 13:50

Haliç selin ardından kahverengiye büründü
DHA

İstanbul, 84 yılın rekorunun kırıldığı yağışların ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

DHA
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İstanbul'da sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle sürüklenen çamurlu sular, Haliç’in rengini değiştirdi.

İstanbul'da özellikle Ayazağa ve Kemerburgaz'da etkili olan yağışların ardından Haliç’in rengi değişti. “Altın Boynuz” olarak da adlandırılan Haliç, kahverengiye büründü. 

 

Deniz yüzeyindeki tabaka, özellikle tarihi yarımadanın merkez üssü konumundaki Eminönü sahil şeridinde yoğun şekilde belirginleşti .

 

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

 

İstanbul, 84 yılın rekorunun kırıldığı yağışların ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. 

 

Son olarak Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu.

 

Can kaybı sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.