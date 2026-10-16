Haliç selin ardından kahverengiye büründü

İstanbul'da özellikle Ayazağa ve Kemerburgaz'da etkili olan yağışların ardından Haliç ’in rengi değişti. “Altın Boynuz” olarak da adlandırılan Haliç, kahverengiye büründü.

Deniz yüzeyindeki tabaka, özellikle tarihi yarımadanın merkez üssü konumundaki Eminönü sahil şeridinde yoğun şekilde belirginleşti .

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

İstanbul, 84 yılın rekorunun kırıldığı yağışların ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Son olarak Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu.

Can kaybı sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.