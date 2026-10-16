Haliç selin ardından kahverengiye büründü
16.10.2026 13:50
Son Güncelleme: 16.10.2026 13:50
İstanbul, 84 yılın rekorunun kırıldığı yağışların ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.
İstanbul'da sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle sürüklenen çamurlu sular, Haliç’in rengini değiştirdi.
İstanbul'da özellikle Ayazağa ve Kemerburgaz'da etkili olan yağışların ardından Haliç’in rengi değişti. “Altın Boynuz” olarak da adlandırılan Haliç, kahverengiye büründü.
Deniz yüzeyindeki tabaka, özellikle tarihi yarımadanın merkez üssü konumundaki Eminönü sahil şeridinde yoğun şekilde belirginleşti .
SEL FELAKETİNDE SON DURUM
İstanbul, 84 yılın rekorunun kırıldığı yağışların ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.
Son olarak Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu.
Can kaybı sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.