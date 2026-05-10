Haluk Levent, Gülistan Doku için söyledi

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen ‘Mameki Fest Gençlik’ etkinliklerinin üçüncü gününde Haluk Levent sahne aldı. Munzur Nehri kıyısındaki Mameki Parkı’nda düzenlenen konserde Haluk Levent, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku 'yu andı.

Sahnede Doku’nun fotoğrafının yer aldığı posteri açan Levent, aileye destek mesajı verdi. Bunun üzerine alandaki kalabalık uzun süre ‘Gülistan Doku’ sloganları attı.

‘ACILI ANNESİNİN YANINDAYIZ’

Haluk Levent, “Bütün ülke olarak duyarlıyız Gülistan kızımıza. Acılı annesinin yanındayız. Ben özellikle savcılığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmasının ardından Haluk Levent, sözleri Yusuf Hayaloğlu’na, bestesi ise Ahmet Kaya ait ‘Hani Benim Gençliğim’ şarkısını seslendirdi.